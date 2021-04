Ghera-De Priamo (FDI): “Crisi rifiuti regione e Roma capitale on hanno scuse”

NewTuscia – <<L’assessore Ziantoni sembra giunta appena adesso da Marte. Altrimenti non si spiega la sua sommaria e approssimativa ricostruzione di chi non ha fatto cosa tra Roma Capitale e Regione Lazio nella vicenda della mancata progettazione di un più moderno ed efficiente sistema di smaltimento dei rifiuti. Invece dei soliti ritornelli faccia mea culpa sui tanti errori della giunta Raggi a partire dal continuo

braccio di ferro con la municipalizzata dei rifiuti, condotto a colpi di avvicendamenti di assessori, e azzeramenti dei Cda, passando per ripetuti rinvii dell’approvazione di ben tre bilanci fino all’inesistenza di un vero piano industriale, quasi una guerra non dichiarata che rischia di ridurre la più importante azienda dei rifiuti ad un impresa di spazzamento strade. D’altro canto anche la Regione Lazio che oggi minaccia commissariamenti, ha responsabilità pesanti a cominciare dal ritardo quasi decennale con cui ha licenziato un Piano Rifiuti inconsistente che è solo un decalogo di buone intenzioni, senza alcun fondamento progettuale.>> Così in un comunicato il capogruppo di Fdi alla Regione Lazio Fabrizio Ghera ed il capogruppo di Fdi al Comune di Roma Andrea de Priamo.