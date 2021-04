Ecosantagata Civita Castellana, domani in campo contro l’Arno

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’Ecosantagata Civita Castellana si prepara al trittico infernale che chiuderà la prima fase del campionato di pallavolo maschile di Serie B. Da domani sera si apre una settimana che vedrà i rossoblù scendere in campo tre volte, per i restanti recuperi delle sfide non disputate nella data originaria a causa dei problemi legati al contagio da Covid: due contro la Sir Safety Monini Perugia e una contro la Imballplast Arno 1967 di Castelfranco di Sotto.

Ad aprire la serie di partite è proprio il match contro l’Arno, domani sera alle 20 al Palasmargiassi di Civita Castellana.

Lo scorso 3 aprile l’Ecosantagata aveva stravinto per 3-0 la sfida d’andata, in terra toscana, che aveva segnato il ritorno in campo dell’Arno dopo circa due mesi di sosta causa Covid. Ora i pisani ritornano ad affrontare la formazione di coach Stefano Beltrame con qualche altra partita sulle gambe e il mister dell’Ecosantagata chiede massima attenzione ai suoi.

“L’Arno sta inevitabilmente pagando il lungo periodo di stop – dice Beltrame -. Non è facile trovare la condizione e l’organizzazione in campo quando devi giocare una partita ogni tre giorni. Questo potrebbe essere un vantaggio per noi, ma non bisogna assolutamente fare l’errore di sottovalutare i nostri avversari: affrontiamo una squadra con giocatori molto forti, che potrebbe fare l’exploit da un momento all’altro. Serve concentrazione e determinazione dal primo all’ultimo punto”.

Un successo domani sera garantirebbe all’Ecosantagata la qualificazione matematica ai playoff per la promozione in serie A.

“Chiaramente il nostro obiettivo è assicurarci già da domani l’ingresso ai playoff – aggiunge Beltrame -. I ragazzi sono in forma e sono tutti disponibili, tranne Ferrini che ancora non potrà essere utilizzato per questioni burocratiche legate al suo trasferimento. In queste due settimane abbiamo fatto un piccolo richiamo di forza per arrivare in condizione alla fase cruciale della stagione. Vogliamo vincere sia domani che le successive due partite con Perugia per qualificarci ai playoff nella migliore posizione possibile”.

La partita di domani sarà visibile sulla pagina Facebook JVC Civita Castellana.

Ecosantagata Civita Castellana