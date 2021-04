Biodistretti, Onorati: approvato nuovo biodistretto maremma etrusca e monti della tolfa

L PRIMO APPROVATO CON LE NORME DEL REGOLAMENTO DEI BIODISTRETTI

NewTuscia – ROMA – È stato approvato in Giunta il nuovo biodistretto “Maremma Etrusca e Molti della Tolfa, in sigla MET”, che vede coinvolti iComuni di Allumiere, Monte Romano, Tarquinia e Tolfa.

“A due mesi dall’approvazione del regolamento dei biodistretti – dichiara l’Assessora all’Agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati – abbiamo approvato oggi in Giunta la delibera di riconoscimento del primo biodistretto riconosciuto con le nuove regole. Dopo il percorso condiviso che ha visto coinvolte le strutture amministrative, la Commissione consiliare, che ringrazio ancora per il lavoro celere e proficuo sul testo regolamentare, e la stessa Giunta, l’approvazione del biodistretto “Maremma Etrusca e Molti della Tolfa, in sigla MET”, testimonia infatti il buon andamento di un percorso cominciato nel 2019 con l’approvazione della legge 11 per la disciplina e la promozione dei biodistretti.

Come Regione crediamo fortemente nei biodistretti che hanno la finalità di diffondere la cultura del biologico e stabilire un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità insediate. Realtà, lo ricordiamo, che sono costituite mediante accordo tra enti locali, soggetti pubblici e privati, che sono rappresentativi dell’identità storica e produttiva del territorio su cui operano, che si integrano nel sistema produttivo locale e che si ispirano ai quattro principi dell’agricoltura biologica formulati dalla Federazione internazionale dei movimenti dell’agricoltura biologica (IFOAM): benessere, ecologia, equità e precauzione”, conclude l’assessore Enrica Onorati.