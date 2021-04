Provincia di Viterbo, convocata per giovedì 29 la prima commissione consiliare

NewTuscia – VITERBO – È stata convocata per giovedì 29 Aprile p.v. alle ore 11:00 la prima commissione consiliare per trattare il sotto riportato ordine del giorno:

“Aggiornamento della linee guida provinciali per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in agricoltura e per l’adozione di regolamenti comunali o intercomunali “

Alla prima riunione prenderanno parte i consiglieri provinciali, i sindaci, l’Università della Tuscia, le associazioni di categoria del mondo agricolo, quelle ambientali oltre ai parlamentari del territorio e ai consiglieri regionali .

L’ intendimento dei componenti la commissione consiliare è quello di lavorare all’aggiornamento delle linee guida approvate nel 2015 già operanti presso la provincia di Viterbo sul tema fitofarmaci.

Lavoreremo al fine di produrre un testo condiviso in grado di poter rappresentare un punto di equilibrio necessario a contemperare le esigenze della tutela ambientale e quelle di produzione del mondo agricolo, armonizzare la disciplina sul tema attualmente frammentaria e semplificare la sua applicazione.

La commissione consiliare, allo scopo di approfondire il tema, si farà carico di raccogliere i suggerimenti e le indicazioni dei Sindaci, delle associazioni di categoria del mondo agricolo e di quelle per la tutela dell’ambiente, avvalendosi dell’apporto degli uffici provinciali e dell’Università della Tuscia.

Siamo consapevoli della delicatezza del tema che vogliamo affrontare con massima serietà.

Siamo altresi’ certi che il coinvolgimento di più soggetti interessati consentirà l’adozione di una piattaforma normativa condivisa e funzionale; utile strumento ai sindaci per un miglior governo del territorio.

Il Presidente della I Commissione Il Presidente della Provincia

Alessandro Romoli Pietro Nocchi

I Consiglieri provinciali componenti

Camilli Roberto

Perlorca Ombretta

Postiglioni Carlo

Novelli Lina

Valentini Fabio

Il Delegato Ambiente

Giulio Marini