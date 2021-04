Grancini (Fdi): “Strada Acquabianca: presto il ripristino del doppio senso di marcia. Grazie alla Provincia”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Finalmente sarà ripristinato il doppio senso di marcia sulla strada Acquabianca grazie all’approvazione di oggi, in Provincia, della messa in sicurezza della scarpata lungo la Strada Provinciale Vitorchianese per un importo di 246.500,00 euro.

Si tratta di un’arteria di collegamento di fondamentale importanza tra Viterbo e La Quercia, ed una frana, occorsa ormai due anni fa, ne aveva bloccato la fruizione regolare causando non pochi disagi alle numerose persone abituate a percorrerla.

Il nostro ringraziamento va alla Provincia anche per aver approvato, nella stessa seduta, lavori di messa in sicurezza di un tratto di Via Zelli e dell’area sottostante la Strada Provinciale 133 della frazione di Sipicciano nel comune di Graffignano.

Gianluca Grancini – capogruppo Fdi Provincia