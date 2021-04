Daga attento, Simonelli evanescente e sciupone: Pagelle Virtus Francavilla-Viterbese

NewTuscia – VITERBO / Le pagelle del match tra Virtus Francavilla e Viterbese

Daga, 6.5. Attento sul fendente di Vazquez nei primi 45 minuti ma anche nelle varie uscite alla quale è chiamato

Urso, 5.5. Poco attivo in fase offensiva, non riesce ad incidere

Mbende, 5.5. Attento quando serve, un paio di intercettazioni degne di nota ma si divora un gol che poteva dare i 3 punti ai suoi

Camilleri, 6.5. Pulito nel palleggio, da sicurezza alla retroguardia

Baschirotto, 6. Non riesce a sfruttare la sua forza fisica per le sue cavalcate complice un’ampiezza di gioco raramente trovata dalla sua squadra, non demerita in fase difensiva

Zanon, 6.5. Gara ampiamente positiva data la poca esperienza in termini di minuti giocati, buon piede e testa alta a dettare i tempi di gioco. Nella ripresa cala alla lunga e viene sostituito

Adopo, 6. La sua gara in termini di freschezza e contrasti, ruba molti palloni ma aggiunge poco in termini di qualità palla al piede

Salandria, 6. Solito motorino a centrocampo, anche lui non riesce però a trovare la giocata giusta

Simonelli, 5. Evanescente tolta l’occasione che si divora quando duetta bene con Rossi ma passa la palla al portiere con un interno destro poco convinto

Rossi, 6. Le solite cose positive, gioca per la squadra, cerca di aprire spazi e mette Simonelli davanti alla porta, ma anche quelle negative: troppo spesso spalle alla porta, per demeriti della squadra ma non solo

Tounkara, 6. Schierato ancora sull’out esterno per accentrarsi e tirare, gli spazi sono contingentati, ci prova dalla distanza ma senza fortuna

Tassi, 6. Vivace quando entra in campo, questa volta però non trova la gloria negli ultimi 30′

Ammari, 5.5. Come contro la Casertana: si intravede la qualità, troppo poco inserito negli schemi e negli automatismi della squadra

Menghi s.v

Besea s.v

Sibilia s.v

Fonte foto: “Us Viterbese 1908”