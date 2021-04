Una Viterbese sciupona non va oltre lo 0-0 sul campo della Virtus Francavilla sfuma il sogno Play-Off

Maurizio Fiorani

NewTuscia – FRANCAVILLA FONTANA – La Viterbese pareggia, a reti inviolate, nella trasferta sul campo della Virtus Francavilla. I gialloblù, privi dell’attaccante Murilo per squalifica, hanno disputato una buona partita, fallendo ben tre occasioni da rete per passare in vantaggio, prima con il difensore Mbende e poi, sempre nel primo tempo, con Simonelli che da pochi metri dalla porta ha tirato addosso al portiere Costa della Virtus Francavilla. La formazione gialloblù guidata da Mr.Agenore Maurizi non è riuscita nell’impresa di espugnare il campo della Virtus Francavilla, dando così addio alle residue speranze di acciuffare in extremis la zona Play-Off.

Passiamo alle formazioni delle due squadre che sono scese in campo:

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa, Celli, Pambianchi, Caporale, Calcagno, Carella, Franco, Tchetchoua, Nunzella, Ciccone, Vazquez

A disposizione di Mr. Alberto Colombo : Crispino, Negro, Marino, Sparandei, Zenuni, Castorani, Mastropietro, Di Cosmo, Maiorino, Miccoli, Adorante

VITERBESE (4-3-3): Daga, Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso; Zanon, Salandria, Adopo, Simonelli, Rossi, Tounkara

A disposizione di Mr.Agenore Maurizi: Bisogno, Bianchi, Falbo, Sibilia, Ammari, Menghi M., Besea, Tassi, Porru

ARBITRO: Luigi Catanoso di Reggio Calabria

1° ASSISTENTE: Gabriele Bertelli di Busto Arsizio

2° ASSISTENTE: Stefano Lenza di Firenze

QUARTO UOMO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Inizio di gara di studio tra le due formazioni che si temono molto.

All’8° prima azione pericolosa in attacco della Viterbese, con il giovane Zanon che serve un bel pallone per Mbende, che di testa manda di poco alto sopra la traversa, da buona posizione.

AL 16° Tchetchoua per il Francavilla, che dai 20m conclude forte in porta, ma il suo tiro si perde di poco fuori dai pali della porta gialloblù.

Al 24° tiro di Tounkara che viene rimpallato da un difensore della formazione di casa. Il portiere Costa del Francavilla con difficoltà riesce a parare il tiro dell’attaccante gialloblù.

Al 27° tiro dai 25m di Franco per la formazione pugliese padrona di casa, respinta dal portiere Daga della Viterbese.

Da segnalare la buona prestazione del giovane gialloblù Zanon nel ruolo di trequartista.

Al 32° viene ammonito Zanon della Viterbese.

Al 35° bella azione della Viterbese in contropiede iniziata da Adopo che serve Rossi, che tira in porta, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore del Francavilla. La palla giunge sui piedi di Zanon che appostato sul limite tira in porta, ma viene respinta in corner.

Al 39° la Viterbese si divora una rete fatta con Simonelli che appostato all’altezza dell’area piccola conclude debolmente in porta sulle braccia del portiere del Francavilla, rimasto incredulo in quanto era praticamente battuto.

La prima frazione di gioco è terminata sul risultato di parità 0-0

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 7° tiro di Ciccone, che va sull’esterno della rete della porta difesa dal portiere della Viterbese.

Al 9° bella azione della Viterbese in contropiede con tiro cross di Tounkara che viene parato dal portiere Costa della Virtus Francavilla.

Al 12° viene ammonito Celli della Virtus per una trattenuta su Simonelli.

Al 14° Viterbese vicina al vantaggio con Mbende che di testa manda di poco fuori dai pali.

Al 16° doppio cambio nella Viterbese: escono Zanon e Rossi; al loro posto fanno ingresso Tassi e Ammari.

Al 17° sostituzione nella formazione di Casa: esce Ciccone; al suo posto fa infresso in campo Maiorino.

Al 30° viene ammonito Camilleri della Viterbese per gioco falloso.

Al 32° tiro di Maiorino del Francavilla che esce fuori di poco dai pali della porta gialloblù.

Al 34° cambio nel Francavilla: entra Zenuni, ex di turno, al posto di Calcagno.

Al 36° ancora cambio nella Viterbese: entra Besea al posto di Adopo.

Al 38° calcio d’angolo per la Viterbese. Pallone scodellato in area di rigore pugliese; colpo di testa debole di Baschirotto che viene parato dal portiere della Virtus Francavilla Costa.

Al 43° mischia in area della Viterbese, batti e ribatti, poi la difesa della Viterbese allontana la minaccia.

Al 44° cambio nella Viterbese: entra Sibilia per Salandria.

Al 45° cross di Baschirotto dalla fascia destra in mezzo all’area di rigore pugliese; parato dal portiere Costa.

Dopo 4 minuti di recupero la partita finisce 0-0 e la formazione gialloblù con questo risultato ha dato il definitivo addio al sogno Play-Off.

RISULTATI DELLA 36° GIORNATA DI CAMPIONATO

VIBONESE-AVELLINO 2-0

CASERTANA-JUVE STABIA 2-3

CATANZARO-CATANIA 2-0

VIRTUS FRANCAVILLA-VITERBESE 0-0

BARI-PALERMO 2-2

FOGGIA-PAGANESE 0-1

POTENZA-MONOPOLI SI GIOCA ALLE ORE 17,30

TERAMO-BISCEGLIE SI GIOCA ALLE ORE 17,30

CAVESE-TURRIS SI GIOCHERA’ IL 28-4-.2021

HA RIPOSATO LA TERNANA

CLASSIFICA

TERNANA 87

AVELLINO 66

CATANZARO 61

BARI 60

CATANIA 55 (-2)

JUVE STABIA 55

FOGGIA 47

TERAMO 45

CASERTANA 44

VITERBESE 40

MONOPOLI 40

VIRTUS FRANCAVILLA 38

POTENZA 35

VIBONESE 35

TURRIS 35

PAGANESE 30

BISCEGLIE 27

CAVESE 19

PROSSIMO TURNO

AVELLINO TERAMO

BISCEGLIE-VIBONESE

CATANIA-CASERTANA

JUVE STABIA-FOGGIA

MONOPOLI-TERNANA

PAGANESE-POTENZA

PALERMO-CAVESE

VITERBESE-CATANZARO

RIPOSERA’ IL VIRTUS FRANCAVILLA