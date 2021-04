NewTuscia – VETRALLA – Grande tristezza oggi a Vetralla.

E’ stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione in località Giardino, un uomo di 77 anni. A dare l’allarme una vicina di casa che non lo ha visto uscire come faceva abitualmente.

Purtroppo all’arrivo dei soccorsi, vigili del fuoco, polizia locale e personale sanitario, non è stato potuto fare altro che constatare il decesso.