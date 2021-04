Lega Navale Italiana, convalidati gli organi statutari della Sezione Lago di Bolsena

NewTuscia – BOLSENA – Con Determina del Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana (Ente pubblico non economico) Amm.sq.Donato Marzano, sono stati convalidati gli organi statutari della Sezione Lago di Bolsena. La struttura periferica dell’importante e storico sodalizio marinaro è presente nel nostro territorio dal 1930, dapprima con sede a Bolsena, quindi a Capodimonte ed oggi a Marta.

Nella Assemblea dei soci tenutasi in presenza nei locali dell’Hotel ristorante “La Carrozza d’Oro” lo scorso 23 marzo, presidente è stato eletto il sig. Lorenzo Gasperini, noto sportivo motonautico, e non solo, della Tuscia. Vice presidente l’attivo Gabriele Bologna, Mario Zoco nominato segretario e Dania de Grossi Tesoriere. Spicca la nomina di Consalvo Dolci, importante personaggio politico martano, tra i Revisori dei Conti e di A.Stefano Marini Balestra tra i Probiviri.

L’attività della sezione è rivolta alla propaganda della cultura del mare e della nautica, partecipa con le consorelle Sezioni di Santa Marinella e Civitavecchia a comuni attività culturali anche in accordo con il Museo Territoriale delle Acque Interne di Capodimonte. L’attività scolastica di apprendimento nozioni per il conseguimento delle “patenti nautiche” viene espletata in sede a Marta, mentre quella velica a Capodimonte dove è presente un’imbarcazione cabinata a vela e presto saranno messe in programma gare motonautiche sul mitico lungolago di Marta.

Per l’attività sportiva nautica dei disabili è di prossima attivazione una base nautica sul litorale di San Lorenzo Nuovo. L’attuale sede della Sezione è in Marta, via Alcide de Gasperi.

Per informazioni rivolgersi a: 338 5805135 (Gasperini); 338 7086104 (Zoco).