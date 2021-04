La Maury’s Com Cavi Tuscania a Modica per chiudere il discorso qualificazione

NewTuscia – TUISCANIA – Entrano nel vivo gli ottavi di finale del girone blu della serie A3 Credem Banca con la Maury’s Com Cavi Tuscania impegnata in gara 2 domani sera in casa dell’Avimecc Modica.

Trasferta insidiosa “da affrontare con il coltello fra i denti” ha avvertito i suoi in settimana Paolo Tofoli, contro una squadra che nella regular season, e anche in gara 1, ha ampiamente dimostrato di essere ben organizzata, soprattutto in difesa.

“Domenica ci aspetta una partita impegnativa -è il commento di Massimiliano Cioffi, esperto centrale bianco azzurro. Dovremo giocare come all’andata, uniti e concentrati, e stare attenti alla loro difesa che di sicuro è un loro punto di forza. Noi ci siamo allenati col massimo impegno per ottenere il massimo, ovvero la qualificazione già da domenica sera ai quarti di finale”.

La probabile formazione dei padroni di casa vede Tulone al palleggio in diagonale con Martinez, Busch e Chillemi laterali, Garofolo e Raso al centro, Nastasi libero.

Si gioca alle 19 al PalaRizza di Modica, agli ordini dei signori Roberto Guarneri e Giovanni Giorgianni.

Diretta Legavolley.tv

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici