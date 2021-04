Covid. Servizio itinerante per prenotare il vaccino

NewTuscia – VITERBO Presentato questa mattina, in piazza del Plebiscito, il nuovo servizio itinerante, a supporto della popolazione, per la prenotazione del vaccino Covid-19.

Presenti il sindaco Giovanni Maria Arena, l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna e il presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo Marco Sbocchia.

Il servizio, gestito dalla Croce Rossa e attivo da mercoledì, è nato grazie all’impegno del consigliere comunale Matteo Achilli. Rispondendo alla richiesta della cittadinanza è rivolto alle persone chi non è in possesso di una connessione internet per prenotare il vaccino contro il Covid. Per la maggior parte anziani dunque, ma ne usufruirà anche chi abita in zone in cui i servizi internet arrivano ancora a singhiozzo. I volontari, partendo da Viterbo, si spingeranno in tutte le frazioni.