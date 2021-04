Ultima gara della prima fase per la Domus Mulieris

NewTuscia – VITERBO – Si chiude in questo sabato pomeriggio la prima fase del campionato di basket femminile serie B, con le ragazze della Domus Mulieris che ospiteranno la formazione del Basket Roma. Un match che, purtroppo, sarà ininfluente ai fini dell’accesso alla Poule Promozione del campionato, considerando che i risultati della scorsa settimana hanno di fatto sancito la qualificazione di Stella Azzurra e Basket Roma, obbligando il quintetto viterbese a prendere parte alla Poule Salvezza insieme a Rieti e ad altre squadre provenienti dal girone A e dal girone C.

Proprio la suddivisione in gironi, dettata da criteri di vicinanza geografica per via dell’emergenza Covid, ha certamente contribuito a dar vita ad un raggruppamento, quello di cui faceva parte la Domus Mulieris, con formazioni molto quotate che si sono dovute dare battaglia per due soli posti, con il verdetto finale che ha penalizzato le ragazze viterbesi, attese da un nuovo girone di sei formazioni in cui tutti partiranno da 0 e si dovrà affrontare nuovamente anche il quintetto di Rieti

Malgrado l’amarezza per il mancato raggiungimento delle prime due posizioni, il gruppo allenato da coach Carlo Scaramuccia ha tutta l’intenzione di continuare a dare il massimo, iniziando proprio dalla gara contro Basket Roma che, nella sfida di andata, si impose 59-45 con un’ottima prestazione soprattutto in difesa. Le gialloblù viterbesi cercheranno di prendersi una bella rivincita per ritrovare morale e fiducia in vista delle prossime gare e per dimostrare di valere più di quello che potrebbe suggerire l’attuale posizione di classifica.

Non ci sarà Flavia Firrito, out per 45 giorni per un guaio fisico, ma è previsto il ritorno di Anna Schembari, giocatrice molto importante nelle rotazioni di coach Scaramuccia.

La gara avrà inizio alle 19 e verrà trasmessa in diretta Facebook sul profilo social della Pallacanestro Ants (Ants Basket Viterbo). Gli arbitri del match saranno Livio Matrigiani e Luca Hegedus, entrambi di Roma.