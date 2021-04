Taglio erbe e spaiamento meccanizzato, attenzione ai divieti di sosta

NewTuscia – VITERBO – Il 21 aprile in via Scotolatori, via Lucchi e via Sant’Agostino, il 23 aprile in via Santa Maria in Volturno, via delle Piagge e via dei Magliatori, il 26 aprile in via della Discesa e via Bellavista

Proseguono gli interventi per il taglio delle erbe e per lo spazzamento meccanizzato in città. Questo il programma dei prossimi interventi: il 21 aprile in via Scotolatori, via Lucchi e via Sant'Agostino, il 23 aprile in via Santa Maria in Volturno, via delle Piagge e via dei Magliatori, il 26 aprile in via della Discesa e via Bellavista. A tal proposito, il sindaco Giovanni Maria Arena ha emanato l'apposita ordinanza con i divieti di sosta nella zona interessata dai lavori (ord. n. 25 del 15/4/2021), per consentire alla ditta Viterbo Ambiente di provvedere a tali servizi senza la presenza di veicoli parcheggiati.