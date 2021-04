NewTuscia – VITERBO – Abbiamo appreso, leggendolo dal profilo facebook dell’assessore comunale di Viterbo Laura Allegrini, della morte del marito Nazzareno Ferrata.



La nostra redazione si stringe intorno a Laura Allegrini che conosciamo da anni per il suo impegno come donna impegnata in politica e nell’amministrazione pubblica.

Le nostre più sentite condoglianze.

Gaetano Alaimo

Direttore resp. NewTuscia.it