Romoli scrive a D’Amato: “Il personale di Polizia provinciale e locale della Tuscia deve essere vaccinato”

NewTuscia – VITERBO – Gli uomini della polizia provinciale e quelli dei comuni vanno vaccinati. Chiedo di affrontare in termini ragionevolmente immediati, la vicenda relativa alla vaccinazione anti Covid-19 degli agenti di polizia provinciale. Analoga situazione riguarda gli agenti e il personale tutto di polizia locale dei comuni della provincia di Viterbo. Siamo consapevoli delle enormi criticità che affliggono l’amministrazione regionale, impegnata nel contrasto al Covid- 19. Ma ho appreso dalla stampa che il personale di polizia locale del territorio di Roma capitale è già stato sottoposto al trattamento sanitario anti Covid-19. Senza voler entrare in inutili polemiche, stucchevoli ancorché inopportune ed intempestive, la prego di voler approntare quanto necessario al fine di garantire il trattamento sanitario del personale. Ritengo sia necessario garantire il pari trattamento della polizia provinciale e locale operanti in questa provincia con quella del territorio della provincia di Roma e delle altre forze di polizia .

Alessandro Romoli

Vicepresidente della Provincia di Viterbo