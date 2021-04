‘Resistere’, ecco il video di Dodi Battaglia interamente girato a Civita di Bagnoregio

NewTuscia – BAGNOREGIO – Uscito in queste ore il video del singolo ‘Resistere’ che il chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia ha scelto di girare interamente a Civita di Bagnoregio. Alla fine del girato i ringraziamenti al Comune di Bagnoregio e un messaggio di sostegno per il percorso di candidatura de Il Paesaggio Culturale di Civita di Bagnoregio a Patrimonio dell’Umanità da parte dell’artista.

‘Resistere’ è disponibile sia come videoclip https://youtu.be/FNq2s55OhOE, sia sulle piattaforme di streaming https://orcd.co/dodibattaglia-resistere . Sarà uno dei brani all’interno del nuovo album da solista dal titolo ‘Inno alla Musica’. Battaglia ha trascorso l’intera giornata di venerdì 9 aprile nel borgo sospeso sulla Valle dei Calanchi. E’ arrivato all’alba, poco dopo le 5 del mattino, ed è rimasto fino al tramonto, intorno alle 21.

“Ci interessava cogliere tutte le diverse luci della giornata in un posto straordinario e profondamente significativo come Civita – dichiara l’artista -. La prima volta che ci sono stato erano gli anni Novanta ed eravamo con i Pooh in concerto allo stadio di Bagnoregio. Ricordo ancora l’effetto che provai quando mi trovai davanti questo borgo sospeso. Quando abbiamo saputo della candidatura Unesco e che questa ha al centro il concetto di resilienza non abbiamo esitato un attimo e ci siamo piombati qui”.