Il Punto di serie D (26° giornata)

NewTuscia – VITERBO – GIRONE E: Il Trastevere (53 punti) viene fermato sullo 0-0 dallo Scandicci (22) e il vantaggio ora si assottiglia a tre punti, i romani nel primo tempo sbagliano un calcio di rigore con Lorusso. Bene il Montevarchi (50) che tra le mura amiche travolge 3-0 il Foligno (28), per i toscani doppietta di Cela e rete di Jallow e vetta a meno tre. Cannara (38) Triferno Lerchi (40) termina 0-0. Ok la Pianese (37)che sbanca con il minimo scarto 1-0 il campo dello Sporting Trestina (40): in rete Kondai nella ripresa, bravo a sfruttare un bella combinazione con Zini, locali che hanno giocato in dieci uomini per buona parte della gara. Ok il San Donato Tavernelle (37) che travolge 4-1 la Sinalunghese (21): in rete per i locali Regoli, Pino, Di Santo e Ciurli, per gli ospiti Trombesi. Sale il Siena (36) che passa 1-0 sul terreno del Follonica Gavorrano (36), in rete Orlando. Grassina (19) Sangiovannese (36) finisce 1-1, Baccini porta avanti i padroni di casa, Falomi trova il pareggio. Bene la Flaminia (29) che espugna 2-1 il terreno del Montespaccato (32), primo success o esterno per Rambaudi. Vantaggio rossoblù al minuto 23 con Traditi, al minuto 52 raddoppio di Fondi, Gambale accorcia le distanze su calcio di rigore, a cinque dal termine, i civitonici comunque resistono e colgono tre punti d’ oro in chiave salvezza. Lornano Badesse (30) Ostia Mare (30) termina 2-2: per i locali doppietta di Sorrentino, per gli ospiti in rete Ferrari e Mastropietro.

GIRONE G: Buon pari esterno per la capolista Monterosi (60 punti) che pareggia 1-1 sul difficile terreno della Nocerina (42). Succede tutto nel primo tempo: vantaggio biancorosso al minuto 37 con Sowe che, imbeccato perfettamente da Capodoglio, supera il portiere locale ma i molossi al 42° trovano il pareggio con Talamo, abile a realizzare un calcio di rigore, viterbesi sfortunati visto che sullo 0-0 hanno colpito due legni con Lucatti e poi con una punizione di Pasqualoni. Soddisfatto comunque mister Davide D’ Antoni della prova offerta dai suoi uomini considerando anche il difficile impegno.

La Vis Artena (51) espugna 2-1 Formia (33), agli ospiti è sufficiente una doppietta di Taviani nel primo tempo, Camilli nel secondo tempo accorcia le distanze. Arzachena (25) Latina (47) rinviata. Gladiator (19) Savoia (42) termina 0-0. Bene il Lanusei (39) che espugna 2-0 il terreno del Team Nuova Florida (24): in rete Varela Djamanca e Virdis. Vittoria importante per il Latte Dolce (29) che, tra le mura amiche, sconfigge 3-2 il Carbonia (37), in rete Mukaj e doppietta di Scotto per locali, Cappai e Piredda per gli ospiti.

Il Muravera (37) travolge 4-0 l’ Afragolese (21), in rete Geoni (doppietta), Angheleddu e Loi. Il Cassino (28) espugna 3-0 Giuliano (16), in rete Vitiello Giglio e Ricamato. Nola (23) Torres (23) termina 2-3