Olio di Cbd, quali sono i benefici per la salute

NewTuscia – La questione della cannabis è da lungo tempo all’attenzione dell’opinione pubblica nel nostro Paese: è infatti possibile acquistarla in tutte le farmacie a pagamento (tranne che per alcune gravi patologie come SLA, HIV, g laucoma, sindrome di Tourette o per usi come la chemioterapia) utilizzando una ricetta medica la quale può essere rilasciata anche da un medico di base.

Nonostante ciò si continua a ostacolarne la diffusione. Ad esempio con la proibizione alle farmacie di inviare le sostanze in questione, obbligando di fatto alcune persone a provare a coltivare le quantità di cannabinoidi necessari. Con la possibilità di essere perseguite a norma di legge.

Cos’è il CBD

CBD è l’abbreviazione di cannabidiolo, ovvero uno degli oltre 200 cannabinoidi presenti nella cannabis. Sino a qualche tempo fa non se ne parlava molto. Il motivo di questo parziale disinteresse è da ricercare nel fatto che si tratta di una sostanza non psicotropa, ritenuta scarsamente interessante in merito ai possibili effetti collaterali.

Gli studi recenti, però, hanno messo in evidenza un notevole numero di effetti salutari su coloro che decidono di farne uso aprendo perciò nuovi scenari di carattere terapeutico. In particolare quelli resi possibili dall’utilizzo dell’olio di CBD.

I benefici dell’olio di CBD

Quali sono i benefici assicurati dall’olio di CBD? Soprattutto quelli di carattere digestivo: spesso le persone in fase di riabilitazione dopo malattie o incidenti necessitano di ritrovare l’appetito. Per invertire la tendenza, gli studiosi pensano il CBD sia in grado di svolgere un ruolo importante, grazie alla presenza nel nostro organismo di recettori che svolgono un ruolo importante nella regolazione dell’assunzione del cibo. In particolare, il legame tra il CBD e questi recettori fornisce un aiuto alla stimolazione dell’appetito. E, ancora, è considerato:

1) un antinfiammatorio e antidolorifico, in grado di alleviare il dolore e gli intorpidimenti conseguenti ad alcune patologie;

2) un sostegno contro stress e ansia, spingendo alla sua utilizzazione nel caso di attacchi di panico;

3) uno strumento utile contro le dipendenze.

Non è invece ancora stata dimostrata la sua utilità nel caso di tumori ed epilessia, anche se studi effettuati dal National Cancer Institute e dal California Pacific Medical Center hanno fornito risultati incoraggianti in tal senso.

Gocce di CBD: come vanno prese?

L’assunzione più comune dell’olio di CBD prevede il rilascio di alcune gocce sotto la lingua, che devono essere trattenute per un paio di minuti prima di essere ingoiate. Diversamente dai cibi e dagli altri prodotti contenenti il metabolita, le Gocce CBD per via sublinguale garantiscono benefici immediati già dopo un arco temporale tra 5 e 15 minuti dall’assunzione.

Ciò è reso possibile dal fatto che il CBD contenuto nell’olio è immediatamente e direttamente assorbito dal tessuto sublinguale e, quindi, dal flusso sanguigno.