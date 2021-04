Nadia Bengala “illumina” la 15° puntata di Luce Nuova sui fatti dedicata alla storia del cinema

NewTuscia – VITERBO – “La Tuscia ed il Lazio sono location naturali del cinema e il Viterbese, con film storici come Il Vigile, I Vitelloni, Uccellacci e uccellini e la saga del Maresciallo Rocca, è una delle terre con maggiore storia in Italia per i film girati. Per uscire dall’attuale crisi serve un impegno eccezionale delle istituzioni per il settore artistico”. Questa la sintesi degli interventi degli ospiti della 15° puntata di Luce Nuova sui fatti, che ha trattato della “Storia del cinema dal Novecento ad oggi”.

Ospite d’onore in studio Miss I talia 1988 Nadia Bengala, ora attrice di cinema e teatro, che ha parlato ad ampio raggio di lei e della sua carriera artistica. Una full immersion, quella della Bengala, che ha spaziato sui cambiamenti nel tempo per chi vuole fare cinema e spettacolo in genere, passando per i ricordi della sua vittoria nel primo anno in cui a Miss Italia ci fu il voto popolare fino al ricordo dei vari film girati e premi vinti. Nadia è venuta personalmente da Roma e, di questo, gliene siamo grati, avendo testimoniato come il ruolo della Tv e dell’editoria locale oggi siano fondamentali per parlare direttamente con la gente senza i cliché e i rituali della Tv nazio nale.

Insieme a lei ha mandato il suo saluto e il parere sul cinema contemporaneo il giornalista e conduttore Amedeo Goria.

A condurre Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni, che ha fatto un monologo sulla storia del cinema italiano dalla nascita ad oggi. Presenti gli opinionisti fissi Wanda Cherubini e Stefano Stefanini e la nuova collaboratrice Sara che ha posto le domande dei web e telespettatori agli ospiti.

Gli altri ospiti sono stati: Mauro Morucci (direttore Tuscia Film Fest): Glauco Almonte (direttore Est Film Festival e Civita Festival); Simona Tartaglia (Casting director); Antonella Fattori (attrice); Rosanna De Marchi (coordinatrice scenica); Felice Corticchia (regista); Michele Spanò (parrucchiere delle dive); Serena Martinelli (attrice).

Tartaglia ha ripercorso il cambiamento del cinema ricordando il compianto Giorgi Capitani e i successi de Il Maresciallo Rocca . Mauro Morucci e Glauco Almonte hanno parlato specificamente dei film girati nella Tuscia e le pellicole di maggiore successo raccontando varie curiosità. L’attrice Antonella Fattori è stata d’accordo con la collega Serena Martinelli nel chiarire che oggi, anche se i social facilitano la conoscenza dei vari artisti, serve sempre studiare e non improvvisare. Rosanna De Marchi ha ricordato i film religiosi girati nella Tuscia, in particolare quello su Santa Rosa. Il regista Felice Corticchia ha parlato, tra le altre cose, del cinema siciliano, mentre il parrucchiere delle dive Michele Spanò ha ricordato, in 40 anni di carriere, tutte le star del cinema che sono passate da lui.

Ci vediamo giovedì 22 aprile per la 16° puntata dedicata all’economia ed allo sport!

“Luce Nuova sui fatti” va in onda ogni giovedì alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

