Game King e Joker Poker: i videopoker online per gli appassionati delle vlt da bar

Secondo solo alle slot, il videopoker è uno dei giochi più diffusi sia in Italia che nel mondo e vanta una lunga storia che si è evoluta di pari passo con la tecnologia.

Il primissimo prototipo, infatti, è addirittura di inizio ‘900 e altro non era che una versione pokerizzata delle slot, con rulli meccanici e leve da azionare per poter creare delle combinazioni e giocare la propria strategia.

Proprio le slot machine, più semplici, basate sul caso e più diffuse, sono state il motivo per cui fino agli anni ‘70 il poker a video non ha avuto un grande successo: ma la rivoluzione era dietro l’angolo!

Proprio in quegli anni, infatti, la tecnologia che usiamo tutti i giorni iniziò ad evolversi a grande velocità, con un susseguirsi di innovazioni che ben presto cambiarono radicalmente anche il mondo del gioco. Con la diffusione dei primi videogiochi anche il poker venne messo su schermo, con modalità di gioco che prevedevano tasti e una rinnovata autonomia nel gestire strategia e cambio carte.

Un momento storico per questi dispositivi, che videro aumentare a dismisura la loro popolarità, arrivando a uscire dai casinò dove avevano sempre vissuto per approdare a luoghi di incontro comuni e molto più diffusi, come i bar.

Se la prima ondata video aveva permesso di allargare il cerchio, è con la diffusione della rete che i video poker sono diventati quello che conosciamo oggi: video touch, interazione online e game completamente digitalizzati che ci permettono di giocare ai videopoker online comodamente da casa nostra. L’offerta su vari casinò online è davvero molto vasta a partire dai giochi della capostipite di questo mondo, la Game King, pioniera del settore già dai tempi delle macchinette nei bar.

Molta della sua popolarità è dovuta alla ricchezza di proposte di questa VLT, che offre nove tipologie di videopoker, tra cui scegliere liberamente per provare diverse ambientazioni e misurarsi con sfide sempre nuove con i giochi più amati del panorama, da Deuces Wild a Joker Poker.

Come in tutte le versioni l’obiettivo anche qui è quello di usare al meglio le carte a nostra disposizione, creando la mano vincente per sbaragliare gli avversari e giocare è molto semplice e intuitivo.

Per iniziare basta infatti scegliere il gioco che preferiamo – il nostro consiglio è quello di utilizzare i bonus per capire quale sia quello che più ci valorizza- tra i nove proposti e, una volta scelto, piazzare la nostra scommessa, che possiamo poi variare in seguito per ogni giocata.

Molto interessante, inoltre, la possibilità di variare e impostare la velocità di distribuzione delle mani, utile nel caso si abbia poco tempo a disposizione per una partita veloce: un gioco perfetto per chi ama le versioni più tradizionali!

Con Joker Poker invece, a fronte di una grafica piuttosto tradizionale abbiamo la possibilità di metterci alla prova con un gioco ricco di funzioni speciali, capaci di rendere molto più movimentato e appassionante il meccanismo tradizionale del videopoker. Grazie al Jolly, protagonista indiscusso possiamo infatti aumentare le probabilità di successo, grazie a meccanismi come il pokerissimo, con cinque carte di gioco anziché quattro. Anche per Joker Poker l’esperienza di gioco è assolutamente coinvolgente e in grado di farci vivere momenti di grande coinvolgimento sulle piattaforme di casinò online.