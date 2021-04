Covid a Roma: dati attuali e analisi storica

NewTuscia – ROMA – Anche a Roma la situazione sanitaria creata dal Covid continua a destare notevoli preoccupazioni. Basta dare uno sguardo agli ultimi dati, che vedono il numero dei contagi salire a livello cittadino in 24 ore da 558 a 696, per capire come sia ancora lontano il momento in cui le autorità sanitarie potranno allentare la guardia. Un momento molto atteso anche dai cittadini della Capitale, per poter tornare ad una parvenza di normalità completamente saltata nel corso dell’ultimo anno.

I dati fanno ancora paura

Per capire meglio l’andamento della situazione, ci sono comunque altri dati da ricordare parlando di cronaca di Roma. Nel corso delle ultime ore, nel Lazio, sono stati effettuati 13 mila tamponi nel Lazio, ovvero 4.642 in più di quelli segnalati il giorno precedente, cui ne vanno aggiunti oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test. I casi di positività si attestano a 1.164, 107 in più.

Nello stesso arco temporale si registrano 36 decessi e 1.024 guariti. In totale nella regione sono attualmente 52.172 i positivi, con 3.064 ricoverati, 392 persone in terapia intensiva e 48716 in isolamento domiciliare. Da quando è iniziata l’epidemia, sono 244.661 i guariti, a fronte di 7.106 decessi.

Si tratta di dati tali da far capire come sia necessario non allentare la guardia, nonostante la comprensibile voglia di normalità dei cittadini.

Anche lo sport deve fare i conti con il Covid

Anche lo sport deve fare i conti con l’inquietante presenza del Covid, a Roma. Come dimostra il caso della tappa capitolina del campionato mondiale di Formula E, la quale ha fatto tappa a Roma il 10 e 11 aprile. Una gara che è stata disputata senza la presenza del pubblico, come del resto è ormai norma per le gare di calcio di Roma e Lazio.

E proprio a proposito di Roma, va rilevata la notizia relativa a Daniele De Rossi, ex capitano giallorosso e attualmente attivo nello staff tecnico della Nazionale. Il quale è stato dimesso dopo essersi dovuto ricoverare allo Spallanzani proprio a causa di una crisi polmonare causata dal Covid.

I commercianti vogliono riaprire, ma in sicurezza

Naturalmente, anche a Roma serpeggia la preoccupazione tra i commercianti. Ad esprimere la quale è stato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in un intervento all’assemblea della Fipe tenuta a Piazza San Silvestro. Dopo i disordini che hanno caratterizzato la manifestazione di fronte a Montecitorio, in molti si chiedono cosa potrà accadere nelle prossime settimane. E soprattutto chiedono risposte al governo sotto forma di ristori e assicurazioni su una graduale riapertura delle attività, naturalmente in sicurezza. Ad ennesima dimostrazione dei tanti problemi ancora insoluti lasciati sul tappeto da un virus che, a distanza di un anno, non sembra voler lasciare il passo alla normalità.