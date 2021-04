Allumiere, Capolei-Sgamma: “Presentata interrogazione per istituire una postazione ambulanze 118”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Viste le numerose sollecitazioni che ci arrivano dai cittadini del comune di Allumiere abbiamo presentato oggi, in Consiglio regionale del Lazio, un’interrogazione per chiedere alla Giunta di avviare le procedure per istituire una postazione ambulanze 118 in supporto all’unico poliambulatorio presente nel territorio comunale”, lo comunicano in una nota congiunta il Consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei, e il Consigliere comunale di Forza Italia di Allumiere Giovanni Sgamma.

“La necessità – sottolineano – deriva dal fatto che il Pronto Soccorso più vicino ad Allumiere si trova a Civitavecchia, a 15 chilometri di distanza, e non tutti i cittadini hanno a disposizione un proprio mezzo di trasporto. Inoltre – aggiungono – sappiamo bene tutti che intervenire tempestivamente consentirebbe una più veloce e mirata ospedalizzazione, se necessaria, e comunque maggiore garanzia di sicurezza per i residenti. La tutela della salute dei nostri cittadini è per noi una priorità”, conclude la nota.