Tuscia Flower, i tulipani raddoppiano

AL VIA UN’IMPERDIBILE OFFERTA PER TUTTI I VISITATORI

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il campo di tulipani si avvicina al suo momento di massima fioritura e le oltre 70 varietà hanno ormai raggiunto tutto il loro splendore. Tuscia Flower ha quindi pensato di riservare ai suoi visitatori una super offerta, raddoppiando il numero di tulipani compresi nel biglietto d’ingresso. A partire da venerdì 16 aprile tutti i giorni, fino ad esaurimento fiori, nel biglietto intero di 8€ saranno inclusi ben 8 tulipani, mentre nel ridotto di 4€ (da 6 a 12 anni) ne saranno inclusi 4. Ogni tulipano in aggiunta costerà soltanto 1€ cadauno. Grandi e piccoli avranno quindi un’occasione imperdibile per portarsi a casa un bouquet ancora più ricco e variopinto.

Si potrà approfittare anche questo fine settimana, caratterizzato da un clima mite e soleggiato, per poter camminare tra i filari di tulipani olandesi dove l’occhio si perde in un tripudio di meravigliose tonalità da ammirare, fotografare e raccogliere con le proprie mani.

In questi ultimi giorni stanno fiorendo anche le varietà tardive che, insieme alle altre già in pieno rigoglio, danno vita ad uno straordinario arcobaleno in terra. Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra forme e colori diversi per creare un mazzo personalizzato da regalare o per decorare la propria casa.

Tuscia Flower sarà aperto per tutta la durata di fioritura dei tulipani con orario continuato dalle 9 alle 19, senza bisogno di prenotazione.

🗺️ Dove siamo:

Strada Provinciale Teverina km. 3,900 Viterbo

Adiacente all’agriturismo “il Castagno”

Google Maps