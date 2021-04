Manziana. Al via i lavori per dare un nuovo volto allo stadio comunale

NewTuscia – MANZIANA – Sono partiti ufficialmente i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dello stadio comunale. NewTuscia – MANZIANA – Sono partiti ufficialmente i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dello stadio comunale.

L’impianto sportivo sarà rinnovato sotto molti punti di vista: verranno rifatti completamente gli spogliatoi (compresi gli impianti), verranno impermeabilizzate le tribune sopra la zona degli spogliatoi, degli uffici, della palestra e della piscina evitando le attuali infiltrazioni di acqua e sarà rifatto l’impianto idrico e termico, prevedendo un sistema di accumulo di acqua calda sanitaria e l’installazione di una caldaia a condensazione per ridurre i consumi energetici.

Le tribune verranno interamente intonacate ed i corpi illuminanti delle torrefaro saranno sostituiti con led di equivalente potenza.

“E’ da anni che eravamo a lavoro per realizzare un progetto di rilancio del nostro stadio comunale e finalmente siamo riusciti ad ottenere il risultato sperato – commenta il Sindaco Bruni – I lavori previsti sono importanti e permetteranno di dare un nuovo volto al cuore pulsante dello sport manzianese.

Gli interventi si dovrebbero concludere in tempo per permettere l’avvio della prossima stagione sportiva che mi auguro possa segnare l’inizio del ritorno alla nostra vita di sempre, in cui è possibile incontrarsi, correre insieme dietro ad un pallone difendendo e facendo il tifo per i colori del proprio paese.”