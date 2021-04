Lavori in corso a Via Marconi-Allegrini:”Interventi su fioriere, impianti irrigazione e alberature”

NewTuscia – VITERBO – Lavori in corso in via Marconi. Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici, al centro storico e alla viabilità Laura Allegrini. “Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la sistemazione di una delle principali vie del nostro centro cittadino. Una serie di interventi, tra cui il restauro completo delle fioriere ammalorate, ovvero quelle con zampe, piedistalli o conche di contenimento arrugginite. Quelle non restaurabili, perché troppo danneggiate, saranno sostituite con delle nuove. Si provvederà al restauro completo dell’impianto di irrigazione che passa sotto il marciapiede e che ha accesso diretto alla parte sottostante le singole fioriere. Si procederà alla sostituzione del verde all’interno delle stesse, al restauro dell’impianto di irrigazione delle aiuole a verde lungo la stessa via Marconi e alla potatura degli alberi”. Fin qui gli interventi. L’assessore si addentra ora sull’aspetto viario. “Al momento non si sono rese necessarie modifiche alla viabilità. Qualora nei prossimi giorni dovessero rendersi indispensabili provvedimenti al traffico, gli stessi saranno indicati attraverso l’apposizione di idonea segnaletica da parte della ditta, nei tratti della via interessati dai lavori”.