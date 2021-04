Fdi Lazio. Ptpr: lettera ai sindaci illustra nostre proposte per tutela e sviluppo del territorio

NewTuscia – ROMA – <<Nell’imminenza della discussione per la “riapprovazione” del PTPR, con una lettera firmata dal Gruppo Regionale e dal Coordinamento Regionale di Fdi, abbiamo chiesto ai sindaci del Lazio di condividere e sostenere la nostra Proposta di Legge sul tema. La necessità di sbloccare lo stallo generato dalla bocciatura della Corte Costituzionale che tiene ferme molteplici attività imprenditoriali, si somma all’esigenza di evitare le enormi criticità che ricadrebbero sui territori con una nuova approvazione del piano, così come proposto, fortemente penalizzanti per la gestione territoriale dei Comuni e vessatorie per il tessuto produttivo, compreso quello agricolo.

Il nostro intervento mira a dotare la Regione Lazio di un PTPR che veramente tuteli il paesaggio, migliori la qualità della vita dei cittadini, coniughi tutela e sviluppo, sostenga il tessuto sociale e i produttori. E’ fondamentale evitare l’approvazione dell’ennesimo strumento contro le comunità, che genera incertezza cancellando le leggi regionali vigenti espressione delle esigenze del territorio, non considera i piani regolatori comunali, non dà tempistiche certe sul rilascio delle autorizzazioni necessarie alle attività agricole, turistiche, di rigenerazione urbana. Essendo la nostre proposte tra l’altro, tese a garantire ai Comuni l’esercizio delle proprie competenze, l’auspicio è che i sindaci del Lazio vogliano farle proprie e supportarle.>> Così in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fdi.