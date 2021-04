Cambia la viabilità di Santa Severa

NewTuscia – SANTA SEVERA – Cambia la viabilità a Santa Severa. Nel periodo che andrà dal prossimo primo maggio e fino alla fine del mese di ottobre successivo. Via degli Etruschi sarà resa a senso unico, direzione monte-mare, e nel lato sinistro sarà istituito il divieto di sosta.

Ugualmente sarà istituito il senso unico di marcia in via del Tirreno, nel tratto compreso tra lungomare Pyrgi e Piazza Roma, con direzione di marcia mare-monte, mentre in Via Paolo Borsellino si istituirà un senso unico di marcia direzione monte –mare, nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Giunone Lucina, mentre nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e la statale 1 Aurelia sarà mantenuto il doppio senso di marcia e quindi di istituire il senso unico di marcia su via Vittorio Veneto con direzione Roma-Civitavecchia nel tratto ricompreso tra via Vittorio Veneto

e l’intersezione con via Cneo Domizio e con l’intersezione con via Paolo Borsellino allo scopo di poter raggiungere la statale Aurelia dalla Via Vittorio Veneto.

“Si tratta della piccola rivoluzione della circolazione che va in scena ogni estate – dice il consigliere comunale delegato alla viabilità Patrizia Befani – per adeguare il sistema viario della frazione turistica al maggior flusso di veicoli circolanti nel periodo estivo. Una tradizione sperimentata con successo che quest’anno di ripresa economica a tutti i livelli e che ci auguriamo possa essere il primo segnale di un’estate da affrontare con gioia e nella maniera più sicura e tranquilla. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici comunali preposti ma soprattutto i delegati per la frazione di Santa Severa Italo Donnini ed Emanuele Frezza oltre al Comandante della Polizia Locale Kety Marinangeli, una squadra che sta collaborando in sinergia per rendere sempre più fruibile e sicura una delle località più belle del nostro litorale”