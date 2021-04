Al Dalla Chiesa e all’IC Vanni il premio Scuola Digitale 2021 della Provincia di Viterbo

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Si è svolta oggi on line sui canali youtube e facebook dell’IISS CA Dalla Chiesa la fase provinciale del Premio Scuola Digitale. Esso ha lo scopo di formare, valorizzare, innovare e creare il futuro degli studenti nelle scuole. È stato possibile realizzarlo grazie agli istituti, ai dirigenti, ai docenti e ai ragazzi, al loro impegno e alla loro dedizione. Si è svolto in due momenti; il primo dedicato ai progetti esposti dalle scuole del primo ciclo e il secondo a quelli del secondo ciclo. Durante la prima fase hanno gareggiato cinque scuole: l’Istituto San Giovanni Bosco di Fabbrica di Roma con la studentessa Ludovica Parisi, l’Istituto Comprensivo Statale di Montalto di Castro con l’alunno Paolo Stella, l’Istituto Comprensivo Stradella di Nepi con la studentessa Cristina Carcea, l’Istituto Ridolfi di Tuscani con l’alunna Gioia Testi e infine l’Istituto Vanni di Viterbo con la presentazione della studentessa Eva Frateiacci. Nella seconda fase si sono fronteggiati l’Istituto IISS Carlo Alberto dalla Chiesa di Montefiascone con la studentessa Elena Di Bari e la scuola Vincenzo Cardarelli di Tarquinia con l’alunna Chiara Ventolini.

La giuria composta da: la docente Anna Maria Volpi, il sindaco di Bagnoregio Luca Profili, il docente ed esperto in didattica digitale Piergiorgio Galli, il fondatore dei laboratori Ninfa, insegnante di design allo IED e facente parte del CNA Luigi Cuppone e la pedagogista Patrizia Sibi, dell’Università UNITUS di Viterbo.

All’evento è intervenuta anche la Dirigente scolastica dell’Istituto Carlo Alberto dalla Chiesa di Montefiascone, la dottoressa Maria Rita Salvi, affermando che anche in tempo di pandemia le scuole hanno continuato a produrre e inventare. Ha partecipato anche l’illustratore Luca Salce, i quali lavori sono stati utilizzati sulle copertine di libri, documentari, poster di eventi e pubblicità, che ha disegnato quanto prodotto dall’evento, il cui risultato finale è stato davvero sorprendente. Durante l’esposizione dei progetti è stato possibile ascoltare tre inediti di Matteo Elia Caricato, studente dell’IISS Carlo Alberto dalla Chiesa, il quale con la sua voce ha emozionato tutti. Al termine della giornata la giuria ha decretato i vincitori; per quanto riguarda le scuole del primo ciclo, al terzo posto troviamo l’Istituto San Giovanni Bosco, al secondo I.C. Ridolfi di Tuscania e al primo la scuola Vanni di Viterbo, con il progetto Modulo Digital Sperimento. Per quando riguarda il secondo ciclo, la vittoria è andata al Carlo Aberto dalla Chiesa con il progetto Medici Virtual Museum e il secondo posto all’Istituto Cardarelli di Tarquinia.