Regione Lazio-Orneli: “Al lavoro su pacchetto misure per sostenere ripartenza commercio, artigianato e turismo”

NewTuscia – “Nei prossimi giorni, assieme alla collega Valentina Corrado proseguiremo il confronto con il mondo associativo per mettere a punto un pacchetto di misure per la ripartenza di negozi, botteghe, pubblici esercizi e attività turistiche”, ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, intervenendo oggi pomeriggio all’incontro in streaming con Cna, Confesercenti e Confcommercio.

“Reti di imprese, filiera corta, sostegno alla digitalizzazione, credito, marketing territoriale – ha aggiunto – sono alcuni dei temi su cui stiamo lavorando e sui quali continueremo a interloquire con le associazioni di categoria per mettere a punto dei provvedimenti che siano efficaci e che vadano incontro alle necessità degli attori economici del nostro territorio”, ha concluso Orneli.