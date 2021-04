Punto informativo servizi alla famiglia: un anno di attività

L’assessore Sberna: “Centinaia le pratiche lavorate, da qualche giorno potenziato il servizio. Possibile presentare anche domande per contributi legati alla disabilità e alla terza età

NewTuscia – VITERBO – Compie un anno il punto informativo servizi alla famiglia al quartiere Santa Lucia, in via Ferrarin, all’interno dei locali della ludoteca comunale Mondopinocchio (di fronte al parcheggio Obi). Uno spazio all’interno del quale è possibile richiedere informazioni, modulistica e presentare istanze riguardanti i servizi previsti dalla vigente normativa, come ad esempio tessere viaggio, l’assegno nucleo familiare tre figli minori, l’assegno di maternità.