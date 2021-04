Porrello(M5S Lazio): incontro con Musolino. Sinergia e agenda per il porto

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Oggi il consigliere regionale Devid Porrello e Daniela Lucernoni, Vincenzo D’Antò e Alessandra Lecis, consiglieri comunali del M5S di Civitavecchia, hanno incontrato il Presidente dell’A.d.S.P. Pino Musolino che ha illustrato le azioni da mettere in campo nei prossimi mesi. È stato chiaro sul fatto che valuterà tutte le proposte tese a valorizzare il Porto, un’apertura alla partecipazione delle tante realtà del nostro territorio. Come rappresentanti nelle istituzioni abbiamo sottolineato la necessità di fare rete per far sì che la sinergia tra istituzioni possa portare una crescita sostenibile per la nostra città e per il nostro comprensorio.

Nel corso del cordiale incontro Musolino ha messo in evidenza i punti dell’agenda su cui basare un vero rilancio dello scalo che passa attraverso il risanamento del bilancio, visto quanto trovato dal nuovo presidente, la tutela dei livelli occupazionali e la valorizzazione del territorio, partendo dalla posizione chiave del porto e della città sia all’interno della regione che del Paese.

Importante e pienamente condivisibile la linea sul rapporto tra città e porto, due enti che devono collaborare per una migliore vivibilità della nostra città, soprattutto la parte sud che vedrà una migliore integrazione con la città.

L’incontro è stato sicuramente positivo e auspichiamo che sia l’inizio di una fattiva collaborazione a favore della sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale.