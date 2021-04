Ellera, partiti i lavori di riqualificazione delle pavimentazioni stradali

L’assessore Allegrini: “Da questa mattina interventi su via Zara”

NewTuscia – VITERBO – Quartiere Ellera, partiti questa mattina i lavori di riqualificazione delle pavimentazioni stradali. A fornire dettagli su interventi e provvedimenti al traffico è l'assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini, che spiega: "Gli interventi interesseranno via Zara, dove la ditta è già al lavoro, via Pola, via Gorizia, via Ticino, via Dora Riparia e via Friuli. Anche in questo caso – prosegue l'assessore Allegrini – i lavori non verranno realizzati contemporaneamente, ma procederanno per fasi successive. Gli interventi richiederanno provvedimenti alla circolazione veicolare e alla sosta, compatibili con l'esecuzione delle opere in corso". Nel dettaglio, questi i provvedimenti previsti, concordemente con le esigenze di cantiere e a seguito dell'apposizione di idonea segnaletica da parte della ditta nelle vie di volta in volta interessate dai lavori:

divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Zara, via Pola, via Gorizia, via Ticino, via Dora Riparia e via Friuli, strada Capretta, via Santa Lucia. Se necessario, sarà istituito il senso unico alternato con restringimento della carreggiata, con il traffico consentito a soli residenti, intestatari dei passi carrabili presenti su dette vie, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali presenti.

I provvedimenti al traffico e alla sosta veicolare sono stati disposti con apposita ordinanza del settore LLPP.