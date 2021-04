Sistemazione pavimentazioni stradali via Piave, via Pieve di Cadore e via Belluno, attenzione alla viabilità

NewTuscia – VITERBO – pavimentazioni stradali, al via i lavori su via Piave, via Pieve di Cadore e via Belluno. Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini, che spiega: “Partiranno giovedì 15 aprile, salvo imprevisti, i lavori per la sistemazione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in via Piave, via Pieve di Cadore e via Belluno. Tali interventi rientrano nell’appalto dei lavori già realizzati in via Corrado Alvaro, in piazza Martiri d’Ungheria, piazza Crispi e in via I Maggio. NewTuscia – VITERBO – pavimentazioni stradali, al via i lavori su via Piave, via Pieve di Cadore e via Belluno. Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini, che spiega: “Partiranno giovedì 15 aprile, salvo imprevisti, i lavori per la sistemazione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in via Piave, via Pieve di Cadore e via Belluno. Tali interventi rientrano nell’appalto dei lavori già realizzati in via Corrado Alvaro, in piazza Martiri d’Ungheria, piazza Crispi e in via I Maggio.

I lavori non verranno realizzati contemporaneamente, ma procederanno per fasi successive. Si inizierà da via Piave – prosegue l’assessore Allegrini -. Gli interventi richiederanno provvedimenti alla circolazione veicolare e alla sosta, compatibili con l’esecuzione delle opere in corso.

Nel dettaglio, questi i provvedimenti previsti, concordemente con le esigenze di cantiere e a seguito dell’apposizione di idonea segnaletica da parte della ditta nelle vie interessate dai lavori:

● in via Piave, via Pieve di Cadore e in via Belluno sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. Se necessario, sarà istituito il divieto di circolazione, con senso unico alternato per soli residenti, intestatari dei passi carrabili presenti su dette vie, e per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali presenti”.

I provvedimenti al traffico e alla sosta veicolare sono stati disposti con apposita ordinanza del settore LLPP (n. 183 del 9/4/2021).