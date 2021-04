Bassano in Europa. Aperte le iscrizioni per il corso di europrogettazione

NewTuscia – BASSANO ROMANO – Sono aperte le iscrizioni per il corso di europrogettazione che partirà nei prossimi giorni interamente on-line. Il percorso si inserisce all’interno del progetto “Bassano Romano in Europa”, grazie ad un finanziamento ottenuto dal Comune di Bassano Romano sul bando della Regione Lazio “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea”.

L’intero corso, totalmente gratuito, è suddiviso in 4 moduli e sarà tenuto dall’esperta di europrogettazione Roberta Magherini che vanta esperienze e competenze consolidate nel settore. Accanto alla docente, ci saranno altri relatori, tutti con esperienze sul campo per un totale di 30 ore. Durante le lezioni, tenute integralmente sulla piattaforma Zoom tra aprile e maggio, sono previste anche esercitazioni pratiche.

“E’ una grande opportunità – commenta il Sindaco Emanuele Maggi – per tutti coloro che vogliono approfondire le tematiche della progettualità europea. Abbiamo anche un obiettivo ambizioso che è quello di offrire una risposta anche dal punto di vista occupazionale ai molti giovani in cerca di possibilità lavorative”.

“Per tutti i partecipanti – continua l’Assessore Yuri Gori – è sicuramente un’importante occasione formativa e di sviluppo delle proprie competenze in un settore rilevante. Si parte dall’approfondimento dei bandi e dei fondi europei per arrivare allo scouting delle opportunità esistenti e alle tecniche per la redazione dei progetti fino alla gestione del budget e alla rendicontazione. Ricordiamo, inoltre, che durante il progetto è attivo anche uno Sportello Virtuale per fornire assistenza e informazioni sulle varie possibilità offerte dall’Unione Europea con esperti che saranno a supporto di quanti vorranno chiedere assistenza. L’esperta Roberta Magherini risponderà all’indirizzo mail sportelloeuropa.bassanoromano@gmail.com”.

Per maggiori informazioni e iscrizioni al corso di formazione è possibile inviare una e-mail allo stesso indirizzo dello Sportello Europa (sportelloeuropa.bassanoromano@gmail.com) indicando nome e cognome e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza.