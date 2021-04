Viterbese, batti il cinque! Gialloblù spumeggianti, 5-2 alla Casertana

NewTuscia – VITERBO / Il racconto del match tra Viterbese e Casertana

Dopo la lunga settimana vissuta dalla Viterbese, culminata con l’esonero di mister Roberto Taurino e il ritorno in panchina di Agenore Maurizi, i gialloblù si fiondano sul campionato con l’obiettivo di chiudere il discorso salvezza ed affacciarsi con prepotenza alla zona play-off.

D’altronde l’allenatore di Colleferro era stato chiaro in conferenza “la salvezza non basta”.

Avversario di giornata è la Casertana di Guidi, compagine che rievoca la brutta parentesi vissuta nel match di andata con la Viterbese che vinse (a norma di regolamento) contro i campani rimasti in 9, causa Covid-19.

La formazione dei padroni di casa è quella annunciata con Palermo vertice basso e il trio Tounkara-Simonelli-Murilo.

L’avvio della Viterbese è veemente, talmente tanto che la formazione di Maurizi passa in vantaggio dopo appena un minuto: punizione corta battuta rapidamente, la difesa rossoblù si apre e sul cross di Simonelli, Mbende ribadisce in rete di testa, 1-0 Viterbese.

I gialloblù sembrano in forma smagliante ma dopo la sfortunata traversa colpita da Murilo, l’ex Pacilli col dente avvelenato non perdona: gran tiro dal limite dell’area di rigore e Daga battuto, tutto da rifare per la squadra di casa.

Dopo il pareggio, la partita sembra prendere una piega più calma, ma cambia tutto nei minuti finali del primo tempo: fallo ai danni di Murilo e calcio di rigore per la Viterbese: dal dischetto va Tounkara che tira debolmente senza angolare troppo la traiettoria, Avella para ed è tutto da rifare.

Quando la prima frazione sembra terminare sul punteggio di 1-1, la squadra di Maurizi trova il raddoppio sull’ennesima palla inattiva sfruttata quest’anno, questa volta il più lesto di tutti è Murilo che con uno stacco imperioso porta i suoi sul 2-1.

Poco dopo la Casertana si complica ulteriormente la vita con l’espulsione di Del Grosso, reo di aver applaudito ironicamente l’arbitro.

Al riposo si va dunque sul punteggio di 2-1.

La ripresa non concede un attimo di pausa: al 56′ Ryder Matos, meteora della Fiorentina, pareggia su palla inattiva, anche se la posizione di fuorigioco pareva evidente. Ennesima dormita difensiva però della retroguardia casalinga.

La Casertana però ha un uomo in meno e la Viterbese sa giocare al massimo in ampiezza, questo le permette di trovare un uno due fantastico: prima Simonelli conclude alla grande azione palla al piede di Tounkara e soci, poi il centravanti gialloblù ribadisce splendidamente in rete su assist di Tassi. Finita? Neanche per sogno perché il neo entrato ex Ascoli vuole la gloria personale e sul finale di gara decide di saltare Avella e ribadire in rete, 5-2 Viterbese.

Delirio gialloblù al Rocchi, questa volta mister Guidi dovrà trovarsi altre scuse.

TABELLINO

VITERBESE (4-3-3): Baschirotto, Mbende, Camilleri (42°st Bianchi), Urso; Palermo (22°pt Ammari, 42°st Bezziccheri), Salandria, Adopo (21°st Besea); Murilo, Tounkara, Simonelli (21°st Tassi) A disposizione: Bisogno, De Santis, Falbo, Rossi, Zanon, Menghi M., Porru Allenatore: Agenore Maurizi

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Carillo, Buschiazzo, Del Grosso; Matese (36°st Longo), Icardi, Santoro; Rosso (1°st Rillo), Matos (21°st Castaldo), Pacilli (21°st Izzillo) A disposizione: Dekic, Zivkovic, Ciriello, De Vivo, Turchetta, Varesanovic, Bordin, Polito, Longo Allenatore: Federico Guidi

ARBITRO: Aldaberto Fiero di Pistoia 1º ASSISTENTE: Lucia Abruzzese di Foggia 2º ASSISTENTE: Santino Spina di Palermo QUARTO UOMO: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto