Si avvicina il ritorno della F1 a Imola

NewTuscia – Con il programma in continuo cambiamento a causa della pandemia abbiamo visto tre novità sul calendario della F1 nell’arco di 4 settimane. Una di queste è stata la millesima corsa della Ferrari al GP della Toscana nel 2020, ma una delle corse più significative dell’anno è stata quella di Imola dove abbiamo potuto assistere a un successo da record per la Mercedes. Lewis Hamilton si è aggiudicato il primo posto, e la Mercedes ha quindi vinto il settimo titolo Costruttori di fila.

La prima corsa della stagione 2021 in Bahrain ha mostrato la forte competitività di quest’anno, e la seconda corsa della stagione non sarà da meno. Perciò non possiamo non chiederci quale sarà la sorte di alcuni dei piloti, e se Imola potrebbe rivelarsi un altro segnale anticipato della griglia competitiva nel 2021.

L’uscita precoce di Verstappen – L’anno scorso abbiamo visto una performance consistente durante tutta la corsa da parte di Verstappen. Tuttavia, a 12 giri dalla fine un problema allo pneumatico ha portato ad un testacoda e all’arrivo della safety car, ponendo fine alla gara di Max. Sembra che questo problema si sia verificato più volte nel 2020, dal momento che tre ritiri su cinque di Max sono stati causati da problemi alla vettura. Ma lo spettacolo dell’apertura di stagione in Bahrain ci ha dato un assaggio di una Red Bull molto competitiva, a cui non mancheranno le possibilità di riscattarsi.

Una vittoria dopo l’altra per Lewis – Oggi ci si aspetta facilmente una vittoria da Hamilton, ma sembra che dovrà lottare ancora più duramente in questa stagione. Con la performance brillante a Imola dell’anno scorso si è aggiudicato il primo posto, e la Mercedes ha vinto nuovamente il titolo Costruttori. Anche quest’anno Lewis è partito con il piede giusto, ed è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto nella prima corsa della stagione per l’ennesima volta. Un inizio perfetto per la difesa del titolo. Vista la competitività della prima corsa in Bahrain, questa potrebbe essere una stagione molto promettente per Hamilton. E con le tante possibilità di vittoria a Imola, molti sperano di rivederlo sul podio. Diventerà sicuramente il favorito su scommesse24.net, anche se il divario con gli altri piloti in gara potrebbe non essere così ampio come negli anni scorsi.

Ricciardo tornerà sul podio? – Nonostante abbia avuto un problema alla vettura durante la corsa, la prima apparizione di Ricciardo nella McLaren è stata sicuramente promettente e ha chiuso la gara in settima posizione. Al GP di Imola dell’anno scorso è riuscito ad assicurarsi il secondo podio dell’anno grazie ad una guida eccezionale e all’assenza di rivali del calibro di Verstappen. Ricciardo farà tutto il possibile per ripetere la straordinaria performance e dimostrare di potercela fare nella McLaren. Speriamo quindi che Imola sarà una corsa di successo per il pilota australiano.

Mancano poche settimane al prossimo GP in Italia, e c’è un sacco di tempo per le speculazioni. Tuttavia, altri grandi nomi dello schieramento cercheranno di impressionarci in questa prima fase della stagione. Quello di Imola è sempre un grande evento, e vederlo in questa prima fase della stagione sarà sicuramente elettrizzante per i tifosi. Visto che la F1 non tornerà in Italia per un po’, questa per potrebbe essere una grande opportunità per i tifosi italiani di vedere la corsa dal vivo. Questo sempre che vengano introdotte le restrizioni appropriate, così come è successo in Bahrain.