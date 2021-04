Nominato commissario prefettizio a Orte il vice prefetto Maria Virginia Rizzo

NewTuscia – ORTE – Di Stefano Stefanini – A meno di una settimana dal voto di sfiducia al sindaco Angelo Giuliani, il prefetto di Viterbo, dott. Giovanni Bruno, prendendo atto della decadenza del Consiglio Comunale, ha nominato commissario per la gestione del

l’amministrazione comunale, il vice prefetto dott.ssa Maria Virginia Rizzo, che assume i poteri di sindaco, giunta e consiglio sono alle elezioni comunali che si svolgeranno il prossimo mese di ottobre, insieme ad altri 21 comuni della Tuscia e altri 1290 comuni italiani.

La dott. ssa Maria Virginia Rizzo, da un’intervista tratta da YouTube

Sara’ dunque una donna, nata a Roma, 66 anni, presidente della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Ancona e sinora in servizio presso la Prefettura di Ancona, a gestire un semestre fondamentale per il comune di Orte.

Siena Palazzo Pubblico Allegoria del Buon Governo Ambrogio Lorenzetti 1338-1339.’

Se alle forze politiche, ai movimenti civici, agli schieramenti e alleanze toccherà la preparazione e la conduzione della campagna elettorale, che ci auguriamo contrassegnata da un clima costruttivo e rispettoso dei cittadini elettori e dalla concretezza dell’elaborazione di programmi e scelta di donne e uomini capaci e appassionati nel servizio alla collettività, dote spesso tralasciata dal mondo politico nazionale e locale, alla dott.ssa Rizzo il compito di portare a termine e perfezionare quei provvedimenti che riterrà vitali ed essenziali per l’ordinaria amministrazione, nella prospettiva del le elezioni e di un nuovomvoverno locale eletto in ottobre.

Un sincero augurio di buon lavoro alla dott.ssa Maria Virginia Rizzo da parte mia e della redazione di www.newtuscia.it, rimanendo a disposizione per gli approfondimenti e per le esigenze informative dei cittadini.

Buon lavoro dott. ssa Rizzo!