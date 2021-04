Giovanni Arena a Cotral: “Tracce di virus a bordo di un bus non è fake news”

NewTuscia – VITERBO – Quanto da me asserito lo scorso 8 aprile in consiglio comunale, a seguito di un’interrogazione rivoltami dal consigliere Ciambella, non è affatto una fake news come sostenuto da Cotral. Le informazioni da me fornite, circostanziate e reali, fanno fedele riferimento alla nota ufficiale del Comando dei carabinieri per la tutela della salute NAS di Viterbo, pervenuta in Comune in data 6 aprile, a seguito di campionamenti ambientali su matrici di superficie a bordo di autobus, presso il deposito di Viterbo di Cotral spa.