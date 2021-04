“Se mi chiudi non mi chiedi”, sitin di FdI a viale Trento contro le tasse alle Pmi chiuse per decreto (Video)

NewTuscia – VITERBO – Come per la manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia sotto Montecitorio per denunciare le richieste fiscale alle imprese costrette alla chiusura dal le misure restrittive del governo per l’emergenza Covid-19, anche nella Tuscia è sceso in piazza il coordinamento provinciale del partito di Giorgia Meloni.

Mauro Rotelli ha guidato il sitin che si è svolto poco fa a viale Trento con lo slogan “Se mi chiudi non mi chiedi”, che è stato rivendicato con tanto di striscione da tutto il coordinamento provinciale di FdI.

Ecco il deputato Mauro Rotelli ai nostri microfoni che spiega i motivi della manifestazione.