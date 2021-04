Play-off. Maury’s Com Cavi Tuscania in gara 1 con Avimecc Modica

NewTuscia – TUSCANIA – E’ tempo di play-off per la Maury’s Com Cavi Tuscania che domani al Palazzetto dello Sport di Montefiascone affronta Avimecc Modica nella gara 1 degli ottavi di finale della serie A3 Credem Banca.

“E’ il momento più importante è più bello della stagione -commenta capitan Antonio De Paola- e dobbiamo ringraziare la Lega che, nonostante il Covid, ci ha permesso di finire questo campionato. Penso che anche quest’anno abbiamo ottenuto un discreto piazzamento, certo si poteva fare meglio. Abbiamo preso Modica, una squadra molto ostica che sa giocare a pallavolo. Il loro punto di forza è senz’altro la difesa, ma noi dobbiamo stare tranquilli e sapere che lo scambio può essere lungo e rimanere concentrati. Per quanto ci riguarda, siamo in un buon periodo, stiamo abbastanza bene e lavoriamo tanto in palestra. L’arrivo di Federico (Rossatti) rappresenta un valore aggiunto, un ulteriore rinforzo, segno che la società punta comunque a fare bene. Ognuno di noi che scendere in campo proverà a dare il massimo per il bene della squadra. Dobbiamo stare attenti a Busch, Martinez e Chillemi sono tre buoni giocatori. Sarà un bell’ottavo di finale. Speriamo di continuare a regalare delle belle vittorie ai nostri tifosi, alla Bolgia, che ci sono stati sempre vicino”.

Nei due incontri della regular season le due squadre hanno ottenuto una vittoria a testa, entrambe in casa dell’altra.

La probabile formazione dei siciliani: Tulone in regia con Martinez opposto, Busch e Chillemi schiacciatori, Garofolo e Raso al centro, Nastasi libero.

Dirigeranno l’incontro, per cui è prevista la diretta alle ore 16 su Legavolley.it, gli arbitri Serena Salvati e Luca Grassia.

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici