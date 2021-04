Incontro del 12 Aprile contro il deposito di scorie radioattive a Pescia Romana e Montalto di Castro

NewTuscia – PESCIA ROMANA – MONTALTO di CASTRO – Il 15 marzo si è svolta online la prima riunione, promossa dalla Cooperativa “Il Chiarone”, per lavorare a un’azione collettiva contro la possibilità di un deposito di scorie radioattive a Pescia Romana e Montalto di Castro. L’incontro – ospitato sulla piattaforma YouTube, all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=j2ryIHOZa40 – ha registrato la presenza di esperti e di un’ampia partecipazione di pubblico che, data l’urgenza e l’importanza del tema, ha chiesto un ulteriore momento di confronto. Quest’ultimo, infatti, si terrà online il 12 aprile alle ore 19:00.

All’iniziativa parteciperanno l’Ing. Sorokin, Giuseppe Onufrio direttore di greenpeace Italia, l’Onorevole Rossella Muroni vice presidente Commissione ambiente Camera, Quinto Mazzoni consigliere comunale del Pd a Montalto di Castro ed un esponente della maggioranza comunale, che risponderanno alle domande dei partecipanti all’iniziativa.

“Come Orizzonte” – afferma il segretario regionale del Lazio, Stefano Sebastiani – “promoviamo questa iniziativa non in base al concetto del “not in my Garden” ma bensì per il fatto che il territorio della Tuscia non si presta per una tale costruzione essendo votato principalmente al turismo e all’agricoltura ed inoltre alcune aree indicate dalla Sogin sono situate nelle vicinanze di parchi archeologici e naturalistici. L’Ambiente è uno dei principali punti del Manifesto dei Valori del nostro partito (consultabile al sito www.orizzonte-oro.it) e per questo motivo siamo in prima linea, anche in questa occasione, nella difesa di un territorio sempre più devastato da ecomostri e speculazioni”.

La partecipazione all’incontro del 12 aprile è aperta a tutti: ciascuno potrà porre le proprie domande ed esporre le proprie perplessità.

Per partecipare direttamente alla riunione video bisognerà accedere alla piattaforma zoom all’indirizzo https://us02web.zoom.us/j/83887154834? pwd=dUtCOEhzam9vWTMvUXNtRS9LUncwUT09 oppure inserendo ID riunione: 83887154834 e Passcode: 350333

Per intervenire in tempo reale sarà inoltre possibile chiamare al 3480485819, numero che risponderà collegando la telefonata in diretta. Allo stesso contatto sarà inoltre possibile inviare sms o messaggi whatsapp con le proprie richieste di chiarimenti.