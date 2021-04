“Fresco Market” dona generi alimentari al comune di Ronciglione

Il sindaco Mario Mengoni: “Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà”

NewTuscia – RONCIGLIONE – “Un gesto sempre encomiabile – ha commentato il sindaco Mario Mengoni -ma che in questo duro momento di pandemia diventa ancor più prezioso, perché rappresenta un aiuto concreto ai cittadini. Ringrazio la dirigenza del nuovo supermercato Fresco Market per la donazione di generi alimentari a favore del Comune, che sarà devoluta alla Croce Rossa, Caritas e Protezione Civile di Ronciglione per la distribuzione alle famiglie del nostro paese più in difficoltà. Il mio ringraziamento, al quale si unisce quello dell’assessore ai Servizi Sociali Ambra Orlandi, va anche ai nostri volontari, che non hanno smesso neanche un secondo, da un anno a questa parte, di prestare il loro prezioso servizio a sostegno dei cittadini colpiti direttamente o indirettamente dal virus”.

La consegna dei generi alimentari (nella quantità di quattro bancali) è avvenuta nel pomeriggio di ieri, alla presenza dei rappresentanti delle tre associazioni di volontariato che si occuperanno della distribuzione alle famiglie ronciglionesi.