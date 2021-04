Umberto Fusco (Lega): “Solidarietà al Generale Figliuolo”

NewTuscia – ROMA – Come capogruppo della Lega in Commissione Difesa in Senato, voglio esprimere la mia solidarietà al Generale Figliuolo, a seguito delle infelici dichiarazioni della giornalista Michela Murgia.

Tali dichiarazioni, da stigmatizzare, sono lo specchio della poca cultura militare presente nel nostro Paese: affermare che una divisa possa generare timore è un affronto nei confronti delle migliaia di donne e di uomini che ogni giorno prestano servizio per la collettività. Dall’inizio della pandemia donne e uomini dell’Esercito italiano si sono rimboccati le maniche, lavorando senza sosta per tutelare la sicurezza e la salute pubblica.