Tragedia a Belcolle, muore un bambino di un mese

NewTuscia – VITERBO – Non c’è stato nulla da fare per il piccolo L. M., il bambino di neppure un mese deceduto ieri all’ospedale di Belcolle; dopo essere passato dal pronto soccorso era stato urgentemente trasferito nel reparto di pediatria.

La tragedia ha lasciato sconvolti i familiari che hanno presentato denuncia alla questura: sembrerebbe infatti che il bambino nelle scorse settimane fosse stato portato più volte a in ospedale. La Asl ha dato il via ad una verifica interna delle procedure per accertare l’accaduto e la squadra mobile sta indagando.

Nel frattempo il padre, scosso dal dolore in un eccesso di dolore avrebbe distrutto delle suppellettili dell’ospedale.