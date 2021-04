Recuperi serie D. Monterosi Fc in fuga

NewTuscia – Girone E: Nell’ unico recupero disputato, valevole per la diciassettesima giornata, ok il Monespaccato Savoia (29 punti) che, nello scontro salvezza, travolge 3-1 il Lornano Badesse (28) e con questo suc cesso (il terzo nelle ultime quattro gare disputate) esce dalla zona play out. Dopo un primo tempo molto movimentato ma terminato a reti inviolate, nella ripresa ospiti in vantaggio con Riccobono, al dodicesimo minuto autore di una bella azione personale conclusa con un bel tiro dal limite, i locali trovano il pareggio due minuti dopo con Ricucci che, da fuori, area supera il portiere ospite, al ventiquattresimo laziali in vantaggio con Di Nezza che, su un calcio d’ angolo, svetta più alto di tutti, al minuto trentasette Calì approfitta di un errore difensivo ed insacca chiudendo il match.

Girone G: In questo raggruppamento si sono disputati due recuperi. Bene la capolista Monterosi (56) vittoriosa di misura 1-0 al Martoni sul fanalino di coda Giuliano (16). Gara scorbutica caratterizzata da un forte vento. I locali nella prima frazione di gioco attaccano ma non trovano la via della rete, da segnalare l’ infortunio a Montanari, nella ripresa arriva il gol decisvo di Sivilla al quinto minuto: Vagnoni effettua un cross che Sivilla sfrutta per mettere in rete e regalare la fuga ai biancorossi ora a più otto sulla Vis Artena. Nell’ altro recupero pareggio 1-1 Cassino (24) e Nuova Florida (21), vantaggio ospite con Cotarella, alla fine del primo tempo, Carcione trova il pareggio al trentacinquesimo della ripresa.