Pratogiardino, il sindaco illustra gli interventi

NewTuscia – VITERBO – Poco dopo il termine degli ultimi lavori effettuati a Pratogiardino, il sindaco Arena insieme all’assessore Enrico Maria Contardo, annuncia la prossima partenza di altri.

Questa mattina alla conferenza erano presenti anche l’architetto Raffaele Ascenzi e Vincenzo Fiorillo che hanno spiegato la risistemazione del prato dedicato a Battisti. Sono stati sistemati viali e controviali, è stato rifatto l’impianto fognario, ma a breve arriveranno anche una palestra e le panchine in peperino; oltre a vedere completato l’impianto d’irrigazione con una cisterna da accumulo e le bordature sempre in peperino delle aiuole, proprio come era una volta, si procederà agli interventi ai bagni pubblici e alla schermatura dell’area giochi.

Il sindaco ha sottolineato come gli ultimi lavori importati erano stati effettuati nel 1920, come nel corso degli anni le famiglie lo avessero piano piano abbandonato fino a vederlo ridotto ai minimi termini, fino al sistematico schema di controlli messo in campo dalla polizia e al progredire di un piano recente di interventi.

Il progetto una volta portato a compimento, prevede un investimento compreso tra 350 e 400mila euro.