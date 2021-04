No scorie Montalto: secondo la Sogin Tuscia regione più idonea ad ospitare il sito di stoccaggio delle scorie nucleari

Ci chiediamo il perché di tale motivazione? La risposta ci viene fornita continuando ad ascoltare le dichiarazioni Sogin: il territorio dove viviamo è la più baricentrica rispetto ai siti di stoccaggio già presenti in Italia. https://webtv.camera.it/commissioni da questo link si evince che secondo i criteri della Società Sogin, la Regione Lazio, in particolare la nostra provincia, è la regione più idonea ad ospitare il sito di stoccaggio delle scorie nucleari.Ci chiediamo il perché di tale motivazione? La risposta ci viene fornita continuando ad ascoltare le dichiarazioni Sogin: il territorio dove viviamo è la più baricentrica rispetto ai siti di stoccaggio già presenti in Italia.

Queste affermazioni dell’amministratore delegato di Sogin, Ing. Emanuele Fontani e del Presidente LuigiPerri, le hanno fatte il 6 Aprile scorso, di fronte alle Commissioni riunite Ambiente e attività Produttive alla Camera dei Deputati.

Chiediamo a tutte le forze politiche locali e regionali di combattere la possibile costruzione di questo nuovo eco-mostro con forza e unità.

Gli italiani con il Referendum del 2011 (in precedenza avevano cassato, nel 1987, quella in costruzione in questo territorio) hanno impedito l’utilizzo delle Centrali nucleari con la chiusura definitiva del programma.

La Centrale di Montalto di Castro non è mai stata attivata con tale energia, adesso, dopo vari anni, il nostro paese dovrebbe ospitare un DEPOSITO che, date le sue proporzioni ed i tempi di decadimento della radioattività, costituisce una CONCENTRAZIONE DI RADIOATTIVITÀ’ ENORME. ABBIAMO EVITATO UNA CENTRALE NUCLEARE SALVAGUARDANDO IL TERRITORIO DAL RISCHIO RADIOATTIVITÀ’ DOVREMMO OSPITARE OGGI UN RISCHIO MOLTO PIÙ ELEVATO CHE COSTRINGE A VINCOLI DRAMMATICI L’AGRICOLTURA, IL TURISMO, IL COMMERCIO E SOPRATTUTTO NON GARANTISCE LE FUTURE GENERAZIONE DALLA DEVASTAZIONE DI UN AREA DESTINATA ALL’ABBANDONO IN CASO DI DANNO AL DEPOSITO.

LA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E’ LA MORTE BIOLOGICA DI UN AREA E DI UN TERRITORIO.

NOI DICIAMO NO AL DEPOSITO DI SCORIE NUCLEARI NELLA TUSCIA

Comitato No alle scorie radioattive nella Tuscia Montalto di Castro