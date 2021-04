Meteo, previsioni per il 10/04/2020

Viterbo

Sabato. Tempo in prevalenza instabile nel corso della giornata con deboli piogge sia al mattino sia poi nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni del tempo rimarranno instabili con fenomeni deboli. Temperature comprese tra +5°C e +12°C.

Domenica. Condizioni di tempo prevalentemente instabile con piogge sparse nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; precipitazioni diffuse anche in serata. Temperature comprese tra +7°C e +13°C.

Lazio

Sabato. Deboli piogge al mattino sui settori centro settentrionali del Lazio, espansione dei fenomeni nelle ore pomeridiane sui settori costieri; migliora in serata salvo residue precipitazioni sul viterbese.

Domenica. Piogge diffuse nel corso delle ore diurne sulle zone settentrionali della regione, asciutto sui restanti settori con molte nubi compatte. In serata non si attendono variazioni dal punto di vista meteorologico.

AL NORD

Giornata decisamente instabile al settentrione, con piogge intense tra Liguria e Alpi Apuane nel corso delle ore diurne; molte nubi altrove con qualche pioviggine sparsa. Peggiora nelle ore notturne con acquazzoni sui medesimi settori. Neve sulle Alpi tra i 1400 e i 1000 metri.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi sulle regioni Tirreniche, con precipitazioni sparse e variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti, con locali nubifragi sull’alta Toscana. Piogge anche su Umbria e Marche in serata, ulteriore peggioramento nella notte sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata prevalentemente stabile al meridione, con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia nel corso delle ore diurne. Molto nuvoloso sulla Sardegna dove saranno possibili pioviggini, nel corso della giornata. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto e ancora cieli velati.

Temperature minime in aumento ovunque, massime stazionarie o in lieve calo al nord; in incremento al meridione.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos