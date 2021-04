Lazio, Tidei (Iv): Buon lavoro a neo presidente Giovani Unindustria Savoriti

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Corrado Savoriti, eletto all’unanimità presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, l’Unione degli idustriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo per il triennio 2021-2024. Il curriculum e le sperienze già maturate in numerosi contesti lavorativi fanno di Savoriti e della sua squadra di presidenza una guida forte per un comparto, quello dei giovani industriali, che è strategico per il Lazio alla luce delle tante imprese e attività che operano nell’intero territorio regionale.

Innovazione, digitalizzazione, ambiente sono le parole chiave di uno sviluppo sostenibile che a breve si arricchirà delle risorse europee del Recovery Fund e della nuova programmazione 2021-2027. La sfida, oggi, è raccogliere questa opportunità per generare sviluppo, crescita e benessere sul territorio. Sono sicura che i Giovani di Unindustria sapranno dare un contributo all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).