Primo webinar formativo del dipartimento Formazione di Forza Italia Viterbo

Si è tenuto ieri il primo webinar formativo organizzato dal dipartimento Formazione di Forza Italia della provincia di Viterbo, presieduto da Carmelo Messina. Un incontro in cui si è discusso della nascita di Forza Italia, dell’evoluzione politica di quel pensiero che nel 1994 ha stravolto la politica italiana e delle prospettive future in termini di valori e ideali di riferimento.

Molti partecipanti, cinquanta tra militanti, iscritti e tanti amministratori locali, oltre la presenza della Senatrice Gallone, responsabile nazionale della formazione e dell’ambiente di Forza Italia e quella del viceministro dello Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin che, a sorpresa, si è collegato ed ha spiegato la situazione economica nazionale e le proposte economiche che Forza Italia intenderà proporre in Parlamento nelle prossime settimane.

Due ore di discussione per un dibattito aperto e franco in cui è emerso un grande entusiasmo ed una sana voglia di impegnarsi in politica anche dei tanti giovani presenti.

Comitato provinciale FI